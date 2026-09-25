Росіяни вдарили дроном по школі під Києвом

Внаслідок атаки ворожого дрона вогнем охопило понад 300 квадратних метрів навчального закладу.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, які намагаються приборкати та локалізувати займання.

За словами очільника ОВА, на момент влучання дітей у приміщенні вже не було.

Загалом у цьому закладі освіти навчається близько 1100 учнів.

Фото: РФ завдала удару по школі на Київщині (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свідомий терор проти цивільної інфраструктури, б'ючи по навчальних закладах та мирному життю громадян.