Россияне ударили дроном по школе под Киевом

В результате атаки вражеского дрона огнем охватило более 300 квадратных метров учебного заведения.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые пытаются обуздать и локализовать возгорание.

По словам главы ОВА, на момент попадания детей в помещении уже не было.

Всего в этом учебном заведении учится около 1100 учеников.

Фото: РФ нанесла удар по школе в Киевской области (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко подчеркнул, что россияне продолжают сознательный террор против гражданской инфраструктуры, избивая по учебным заведениям и мирной жизни граждан.