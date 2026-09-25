Россияне ударили дроном по школе под Киевом

Российские оккупанты вечером нанесли удар беспилотником по лицею №2 в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В здании вспыхнул масштабный пожар, но обошелся без жертв и пострадавших.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
В результате атаки вражеского дрона огнем охватило более 300 квадратных метров учебного заведения.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые пытаются обуздать и локализовать возгорание.
По словам главы ОВА, на момент попадания детей в помещении уже не было.
Всего в этом учебном заведении учится около 1100 учеников.
Фото: РФ нанесла удар по школе в Киевской области (t.me/tkachenkotymur)
Ткаченко подчеркнул, что россияне продолжают сознательный террор против гражданской инфраструктуры, избивая по учебным заведениям и мирной жизни граждан.
Напомним, утром 25 сентября российские кафиры нанесли очередной удар по столице. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Печерском районе Киева, в результате чего здание получило повреждения и вспыхнул пожар.
Сначала было известно, что в результате атаки РФ погиб 14-летний парень, а еще несколько человек получили ранения. Впоследствии количество пострадавших начало стремительно расти.
По последним данным городских властей, количество раненых в Киеве выросло до 20 человек. Среди травмированных оказался 9-летний ребенок, а почти половину всех пострадавших пришлось госпитализировать в городские больницы.