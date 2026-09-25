ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили дроном по школі під Києвом

21:35 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни вдарили дроном по школі під Києвом Фото: РФ завдала удару по школі на Київщині (t.me/tkachenkotymur)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти ввечері завдали удару безпілотником по ліцею №2 в селищі Іванків Вишгородського району Київської області. У будівлі спалахнула масштабна пожежа, але минулося без жертв і постраждалих.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок атаки ворожого дрона вогнем охопило понад 300 квадратних метрів навчального закладу.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, які намагаються приборкати та локалізувати займання.

За словами очільника ОВА, на момент влучання дітей у приміщенні вже не було.

Загалом у цьому закладі освіти навчається близько 1100 учнів.

Росіяни вдарили дроном по школі під Києвом

Фото: РФ завдала удару по школі на Київщині (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко наголосив, що росіяни продовжують свідомий терор проти цивільної інфраструктури, б'ючи по навчальних закладах та мирному життю громадян.

Нагадаємо, вранці 25 вересня російські окупанти завдали чергового удару по столиці. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Печерському районі Києва, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень та спалахнула пожежа.

Спочатку було відомо, що внаслідок атаки РФ загинув 14-річний хлопець, а ще кілька людей отримали поранення. Згодом кількість постраждалих почала стрімко зростати.

За останніми даними міської влади, кількість поранених у Києві зросла до 20 осіб. Серед травмованих опинилася 9-річна дитина, а майже половину з усіх постраждалих довелося госпіталізувати до міських лікарень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака Російська Федерація Київська область
Новини
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем