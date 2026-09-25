Россияне ударили дроном по школе под Киевом

Фото: РФ нанесла удар по школе в Киевской области (t.me/tkachenkotymur)

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Российские оккупанты вечером нанесли удар беспилотником по лицею №2 в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В здании вспыхнул масштабный пожар, но обошелся без жертв и пострадавших.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате атаки вражеского дрона огнем охватило более 300 квадратных метров учебного заведения. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые пытаются обуздать и локализовать возгорание. По словам главы ОВА, на момент попадания детей в помещении уже не было. Всего в этом учебном заведении учится около 1100 учеников. Фото: РФ нанесла удар по школе в Киевской области (t.me/tkachenkotymur) Ткаченко подчеркнул, что россияне продолжают сознательный террор против гражданской инфраструктуры, избивая по учебным заведениям и мирной жизни граждан.