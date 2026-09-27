Росіяни вдарили дроном по школі у Києві (фото)

За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає. Пожежу оперативно ліквідували.

Водночас внаслідок російського удару в Шевченківському районі постраждали чотири людини, серед них - 2 дитини.

Фото: наслідки удару по школі у Києві (t.me/dsns_telegram)