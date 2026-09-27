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Росіяни вдарили дроном по школі у Києві (фото)

12:39 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили дроном по школі у Києві (t.me/dsns_telegram)

Російські війська від ранку 27 вересня безперервно атакують Київ дронами. Обин з безпілотників влучив у школу в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок атаки немає. Пожежу оперативно ліквідували.

Водночас внаслідок російського удару в Шевченківському районі постраждали чотири людини, серед них - 2 дитини.

Фото: наслідки удару по школі у Києві (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, російські окупанти вранці 27 вересня знову атакували Київ ударними дронами.

Дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці.

Вінаслідок атаки постраждали троє людей - жінка та двоє 16-річних дітей.

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