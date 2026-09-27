Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото)

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Пожар оперативно ликвидирован.

В то же время в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четыре человека, среди них - 2 ребенка.

Фото: последствия удара по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)