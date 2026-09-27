RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото)

12:39 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили дроном по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Российские войска с утра 27 сентября непрерывно атакуют Киев дронами. Один из беспилотников попал в школу в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Пожар оперативно ликвидирован.

В то же время в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четыре человека, среди них - 2 ребенка.

Фото: последствия удара по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Напомним, российские оккупанты утром 27 сентября снова атаковали Киев ударными дронами.

Дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.

В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧСОбстрел КиеваШколаВойна в УкраинеАтака дронов