Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото)

Российские войска с утра 27 сентября непрерывно атакуют Киев дронами. Один из беспилотников попал в школу в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Пожар оперативно ликвидирован.
В то же время в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четыре человека, среди них - 2 ребенка.
Фото: последствия удара по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Напомним, российские оккупанты утром 27 сентября снова атаковали Киев ударными дронами.
Дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.
В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей.