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Росіяни вранці знову атакували Київ: є постраждалі, серед них діти

09:57 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вранці знову атакували Київ: є постраждалі, серед них діти Ілюстративне фото: росіяни знову атакували Київ дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
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Російські окупанти вранці 27 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Вже відомо про трьох пострвждалих, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці.

Вінаслідок атаки постраждали троє людей - жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.

Також за попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

Оновлено 11:05

Кількість постраждалих у Києві зросла до 4 людей. Серед них - дві 16-річні дівчини.

Нагадаємо, вночі 27 вересня російські війська вкотре атакували Київ ударними дронами. Сталися пожежі у двох районах столиці, загинув чоловік.

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