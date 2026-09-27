Росіяни вранці знову атакували Київ: є постраждалі, серед них діти

Російські окупанти вранці 27 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Вже відомо про трьох пострвждалих, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці.

Вінаслідок атаки постраждали троє людей - жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують.

Також за попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

Оновлено 11:05

Кількість постраждалих у Києві зросла до 4 людей. Серед них - дві 16-річні дівчини.