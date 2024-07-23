Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу у Дніпропетровській області, є постраждалі

Обстріли України 23 липня

В ніч на 23 липня російські загарбники атакували Україну ракетою Х-69 та "Шахедами". Українська ППО змогла збити сім дронів та ракету. Однак у Сумській області був "приліт" по критичній інфраструктурі. Про постраждалих не повідомлялося.

Від початку поточного року ворог посилив удари по території України. Внаслідок восьми масованих атак, які росіяни здійснили проти об'єктів енергетики, країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Тим часом голова МЗС Дмитро Кулеба звернувся до союзників та окреслив п'ять пріоритетних кроків для термінової підтримки енергетики України. Серед них, зокрема, посилення протиповітряної оборони.

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