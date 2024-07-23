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Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Днепропетровской области, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики направили беспилотник на дом семейного типа в Днепропетровской области. В нем жили 12 детей.

В результате российского удара по Марганцу осколочные ранения получили трое детей. В частности, пострадали двое 14-летних ребят и один 13-летний.

До приезда "скорой" полицейские оказали раненым первую помощь. Сейчас на месте продолжают работать все необходимые службы.

 

Фото: Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Днепропетровской области (t.me/mvs_ukraine)

Обстрелы Украины 23 июля

В ночь на 23 июля российские захватчики атаковали Украину ракетой Х-69 и "Шахедами". Украинская ПВО смогла сбить семь дронов и ракету. Однако в Сумской области был "прилет" по критической инфраструктуре. О пострадавших не сообщалось.

С начала этого года враг усилил удары по территории Украины. В результате восьми массированных атак, которые россияне совершили против объектов энергетики, страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к союзникам и наметил пять приоритетных шагов для срочной поддержки энергетики Украины. Среди них, в частности, усиление противовоздушной обороны.

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