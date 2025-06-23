Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Києві

В ніч на 23 червня росіяни масовано атакують Київ дронами. В одному з районів зафіксовано влучання по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", - йдеться у повідомленні о 01:21.

Також він додав, що в цьому ж районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

Оновлено о 01:49

"Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась", - написав Ткаченко.