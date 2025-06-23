Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Києві
В ніч на 23 червня росіяни масовано атакують Київ дронами. В одному з районів зафіксовано влучання по багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", - йдеться у повідомленні о 01:21.
Також він додав, що в цьому ж районі зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.
Оновлено о 01:49
"Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась", - написав Ткаченко.
Обстріл Києва
Нагадаємо, що цією ночі росіяни цілими хвилями дронів атакують столицю. Внаслідок обстрілу в падінні уламків вже у кількох районах є наслідки.
Зокрема, пошкодження будинків, щонайменше одна пожежа, а також постраждалий.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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