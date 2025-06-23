Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве

В ночь на 23 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В одном из районов зафиксировано попадание по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается", - говорится в сообщении в 01:21. Также он добавил, что в этом же районе зафиксировано падение обломков на открытой местности. Обновлено в 01:49 "Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", - написал Ткаченко.