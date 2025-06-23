Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве
В ночь на 23 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В одном из районов зафиксировано попадание по многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается", - говорится в сообщении в 01:21.
Также он добавил, что в этом же районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.
Обновлено в 01:49
"Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", - написал Ткаченко.
Обстрел Киева
Напомним, что этой ночью россияне целыми волнами дронов атакуют столицу. В результате обстрела в падении обломков уже в нескольких районах есть последствия.
В частности, повреждения домов, по меньшей мере один пожар, а также пострадавший.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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