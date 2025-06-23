ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве

Понедельник 23 июня 2025 01:35
UA EN RU
Россияне ударили дроном по многоэтажке в Киеве Фото: последствия обстрела уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 июня россияне массированно атакуют Киев дронами. В одном из районов зафиксировано попадание по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается", - говорится в сообщении в 01:21.

Также он добавил, что в этом же районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Обновлено в 01:49

"Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась", - написал Ткаченко.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне целыми волнами дронов атакуют столицу. В результате обстрела в падении обломков уже в нескольких районах есть последствия.

В частности, повреждения домов, по меньшей мере один пожар, а также пострадавший.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
Новости
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде