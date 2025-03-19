Росіяни вдарили дронами по енергосистемі залізниці у Дніпропетровській області, - УЗ

Як відзначає "Укрзалізниця", попри ворожу атаку рух поїздів продовжується за графіком.

Зокрема під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. Обійшлось без постраждалих.

"Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда "Укрзалізниці". Працюємо над відновленням", - пише "Укрзалізниця".

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів із застосуванням ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) та безпілотників. Дрони ж терористи запускають фактично кожної ночі, що створює додаткову загрозу для цивільних.

У ніч на 19 березня росіяни атакували Україну:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М";

чотирма зенітними керованими ракетами С-300;

145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 72 дрони. Ще 56 були локаційно втрачені без негативних наслідків.