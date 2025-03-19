Россияне ударили дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, - УЗ

Во время вражеской атаки дронов россияне ударили по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, в результате чего есть обесточенные участки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как отмечает "Укрзализныця", несмотря на вражескую атаку движение поездов продолжается по графику.
В частности, во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. Обошлось без пострадавших.
"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзализныци". Работаем над восстановлением", - пишет "Укрзализныця".
С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам с применением ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (КАБов) и беспилотников. Дроны же террористы запускают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских.
В ночь на 19 марта россияне атаковали Украину:
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 72 дрона. Еще 56 были локально потеряны без негативных последствий.
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