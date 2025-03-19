Россияне ударили дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области, - УЗ

Как отмечает "Укрзализныця", несмотря на вражескую атаку движение поездов продолжается по графику.

В частности, во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. Обошлось без пострадавших.

"Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзализныци". Работаем над восстановлением", - пишет "Укрзализныця".

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам с применением ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (КАБов) и беспилотников. Дроны же террористы запускают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

В ночь на 19 марта россияне атаковали Украину:

двумя баллистическими ракетами "Искандер-М";

четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300;

145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 72 дрона. Еще 56 были локально потеряны без негативных последствий.