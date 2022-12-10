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Росіяни вдарили дронами по енергетичних об'єктах в Одеській області

Фото: окупанти вдарили дронами по енергетиці в Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог вдарив по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

"Продовжуючи техногенний терор, ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Триває робота рятувальних та відновлювальних служб. Інформації про постраждалих поки немає.

Вночі сили ППО збили чотири ворожі дрони Shahed-136 у Херсонській області, чотири безпілотники - у Миколаївській області та два - у небі над Одеською областю.

Нагадаємо, вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, внаслідок атаки є постраждалі.

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