Росіяни вдарили дронами по енергетичних об'єктах в Одеській області

"Продовжуючи техногенний терор, ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Триває робота рятувальних та відновлювальних служб. Інформації про постраждалих поки немає.

Вночі сили ППО збили чотири ворожі дрони Shahed-136 у Херсонській області, чотири безпілотники - у Миколаївській області та два - у небі над Одеською областю.

Нагадаємо, вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, внаслідок атаки є постраждалі.

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