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Россияне ударили дронами по энергетическим объектам в Одесской области

Фото: оккупанты ударили дронами по энергетике в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Продолжая техногенный террор, враг попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Продолжается работа спасательных и восстановительных служб. Информации о пострадавших пока нет.

Ночью силы ПВО сбили четыре вражеских дрона Shahed-136 в Херсонской области, четыре беспилотники - в Николаевской области и два - в небе над Одесской областью.

Напомним, ночью оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области, в результате атаки есть пострадавшие.

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