Росіяни вдарили по Дніпру ракетами: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти ввечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту декількома ракетами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

З його слів, загарбники поцілили у приватне підприємство. "Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби", - розповів Резніченко. Глава ОВА додав, що наразі деталі обстрілу з’ясовуються.