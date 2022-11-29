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Росіяни вдарили по Дніпру ракетами: в ОВА розповіли про наслідки

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Дніпро, Вівторок 29 листопада 2022 00:18
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту декількома ракетами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

З його слів, загарбники поцілили у приватне підприємство.

"Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби", - розповів Резніченко.

Глава ОВА додав, що наразі деталі обстрілу з’ясовуються.

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