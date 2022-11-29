Росіяни вдарили по Дніпру ракетами: в ОВА розповіли про наслідки
Фото: Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру (Getty Images)
Російські окупанти ввечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту декількома ракетами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
З його слів, загарбники поцілили у приватне підприємство.
"Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа. Працюють усі служби", - розповів Резніченко.
Глава ОВА додав, що наразі деталі обстрілу з’ясовуються.
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