Россияне ударили по Днепру ракетами: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, захватчики попали в частное предприятие. "Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы", - рассказал Резниченко. Глава ОВА добавил, что в сейчас детали обстрела выясняются.