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Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі та поранені

Фото: Росія обстріляла Дніпро 15 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру", - розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих.

"Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", - констатував Лисак.

Вибухи в Дніпрі

В Дніпрі, області та частині регіонів (Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області) повітряну тривогу оголосили о 13:15 в середу, 15 травня.

Карта повітряних тривог на 13:24 в Украине (t.me/alarmukraine)

Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДнипроВійна в УкраїніВибухи