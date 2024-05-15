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Россияне ударили по Днепру: есть погибшие и раненые

Фото: Россия обстреляла Днепр 15 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в среду, 15 мая, обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура", - рассказал он.

По словам главы ОВА, предварительно, двое погибших.

"Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", - констатировал Лысак.

Взрывы в Днепре

В Днепре, области и части регионов (Запорожская, Кировоградская и Херсонская, Николаевская, Донецкая области) воздушная тревога была объявлена в 13:15 в среду, 15 мая.

Карта воздушных тревог на 13:24 в Украине (t.me/alarmukraine)

Военные сообщали о скоростной цели в направлении Днепра. Около 13:34 в Днепре прогремели взрывы. 

Напомним, в ночь на 5 мая российские военные атаковали Днепр и Днепропетровскую область ударными дронами "Шахед". Из-за падения обломков сбитых дронов, возникли пожары, были зафиксированы разрушения инфраструктуры.

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