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У Кривому Розі повідомляють про вибухи

Кривий Ріг, Четвер 19 жовтня 2023 17:34
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У Кривому Розі повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Кривому Розі повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці Кривому Розі чули вибухи під час повітряної тривоги 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що жителі повідомляють, що вибухи, ймовірно, лунали за містом.

Додамо, що Повітряні сили попереджали про ракетну загроза з південного напрямку. Військові просили мешканців Кривого Рогу пройти до укриття.

Повідомлення про вибухи вже прокоментував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом", - написав він.

Обстріли Кривого Рогу

Зазначимо, що росіяни регулярно завдають ударів по Кривому Рогу. Вони можуть застосовувати крилаті і балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Тільки сьогодні вночі у місті лунали вибухи.

Зокрема, Кривий Ріг зазнав ракетної атаки противника 26 вересня. Тоді росіяни вдарили по одному з підприємств міста. Російські окупанти завдали удару із застосуванням балістики.

Перед цим ворожа ракета потрапила, зокрема, до відділу поліції. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених склала 60 осіб.

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