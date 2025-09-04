РФ вдарила ракетою по Чернігову: є влучання біля блокпоста

Сьогодні, 4 вересня, о 14:53 в Україні оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили попередили українців про загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації.

Вже о 14:58 Брижинський повідомив, що в межах Чернігова було зафіксовано вибухи. Та закликав всім мешканців міста перебувати в укриттях.

Станом на 15:02 глава МВА повідомив уточнену інформацію щодо влучання ворожої ракети.

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється", - пояснив він.

Тим часом сумські Telegram-канали повідомили, що в місті було чути потужний вибух.

Оновлено о 15:11.

За уточненою інформацією Брижинського, влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.

"Інформація по постраждалих уточнюється. Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

Оновлено о 15:17.

Глава МВА повідомив, що ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Водночас він вкотре закликав містян перебувати в укриттях допоки триває загроза повторних ударів.