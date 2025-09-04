UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила ракетою по Чернігову: є влучання біля блокпоста

Фото: в Україні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час оголошеної ракетної небезпеки в Україні було зафіксовано вибухи у Сумах. В Чернігові ракета влучила по місцевому підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та місцеві Telegram-канали.

Сьогодні, 4 вересня, о 14:53 в Україні оголосили Повітряну тривогу. Повітряні сили попередили українців про загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації. 

Вже о 14:58 Брижинський повідомив, що в межах Чернігова було зафіксовано вибухи. Та закликав всім мешканців міста перебувати в укриттях.

Станом на 15:02 глава МВА повідомив уточнену інформацію щодо влучання ворожої ракети.

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста. Інформація по травмованих уточнюється", - пояснив він.

Тим часом сумські Telegram-канали повідомили, що в місті було чути потужний вибух.

Оновлено о 15:11.

За уточненою інформацією Брижинського, влучання ракети було зафіксовано біля одного з блокпостів.

"Інформація по постраждалих уточнюється. Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

Оновлено о 15:17.

Глава МВА повідомив, що ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. 

Водночас він вкотре закликав містян перебувати в укриттях допоки триває загроза повторних ударів.

Тривога в Україні

Зауважимо, що нещодавно у Києві та низці регіонів України вдень оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. РБК-Україна писало, які міста під загрозою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівСумиВійна в УкраїніВійна Росії проти України