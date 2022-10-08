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Росіяни вдарили по Чернігівській області з артилерії та РСЗВ

Фото: росіяни вдарили по Чернігівській області з артилерії та РСЗВ (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдень 8 жовтня вкотре обстріляли Чернігівську область, застосувавши артилерію та РСЗВ. Зафіксовано понад 30 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".

"З 13:10 до 14:10 спостерігачі повідомили про 13 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, і ще 18 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі населених пунктів Гасичівка та Мощенка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, вчора російські війська також масово били по півночі України. Окупанти випустили 170 снарядів по Сумській області, внаслідок чого загинула людина, ще кілька цивільних поранено.

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Черниговская область