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Россияне ударили по Черниговской области из артиллерии и РСЗО

Фото: россияне ударили по Черниговской области из артиллерии и РСЗО (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска днем 8 октября в очередной раз обстреляли Черниговскую область, применив артиллерию и РСЗО. Зафиксировано более 30 прилетов.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

"С 13:10 до 14:10 наблюдатели сообщили о 13 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, и еще 18 приходах, предположительно из РСЗО, в районе населенных пунктов Гасичевка и Мощенко", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, вчера российские войска также массированно били по северу Украины. Оккупанты выпустили 170 снарядов по Сумской области, в результате чего погиб человек, еще несколько гражданских получили ранения.

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Черниговская область