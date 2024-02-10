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Росіяни вдарили по будинку під Херсоном: постраждала сім'я, є жертва

Херсон, Субота 10 лютого 2024 10:30
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Росіяни вдарили по будинку під Херсоном: постраждала сім'я, є жертва Фото: окупанти обстріляли будинок під Херсоном (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по селу Велетенське під Херсоном. Внаслідок ворожої атаки постраждала ціла сім'я, є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Окупанти атакували населений пункт вранці 10 лютого. Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина.

Літні батьки отримали поранення, а їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям.

Херсонська ОВА повідомляє, що у 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та контузію. У його 72-річної дружини уламкові поранення.

Лікарі надали допомогу на місці, постраждалі відмовилися від госпіталізації.

Фото: окупанти обстріляли будинок під Херсоном (t.me/khersonskaODA)

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

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