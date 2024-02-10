Россияне ударили по дому под Херсоном: пострадала семья, есть жертва

Российские оккупанты ударили по селу Велетенское под Херсоном. В результате вражеской атаки пострадала целая семья, есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Оккупанты атаковали населенный пункт утром 10 февраля. Под удар попал жилой дом, в котором проживала целая семья.

Пожилые родители получили ранения, а их дочь погибла на месте. 52-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Херсонская ОВА сообщает, что у 77-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию. У его 72-летней жены обломочные ранения.

Врачи оказали помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

Фото: оккупанты обстреляли дом под Херсоном (t.me/khersonskaODA)

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.