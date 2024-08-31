Росіяни вдарили по будинку під Харковом: є постраждалі та загиблі

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що вчора російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків. Влучання фіксували одразу на п'яти локаціях.

Окупанти цілеспрямовано завдали удару по густонаселеному житловому сектору Харкова. Росіяни скинули ФАБ-500 на Індустріальний, Слобідський райони та центр міста.

На цей час відомо про понад 90 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Серед загиблих - 14-річна дитина, а серед поранених - 22 неповнолітніх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.