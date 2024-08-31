Россияне ударили по дому под Харьковом: есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В этот раз враг атаковал Харьковскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
Сегодня в 14:55 российские военные ударили по с.Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки начался пожар в одном из домов.
"Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди", - заявил Синегубов.
Обновлено в 15:35.
Синегубов отметил, что в настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми.
"Как сообщают медики экстренной помощи, семеро - легкие, одна женщина - в среднем состоянии", - пояснил он.
Обновлено в 16:00.
"К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются", - сообщил глава ОВА,
Напомним, что вчера российские оккупанты устроили масштабную атаку на Харьков. Попадание фиксировали сразу на пяти локациях.
Оккупанты целенаправленно нанесли удар по густонаселенному жилому сектору Харькова. Россияне сбросили ФАБ-500 на Индустриальный, Слободской районы и центр города.
В настоящее время известно о более чем 90 пострадавших и шести погибших после обстрела Харькова. Среди погибших - 14-летний ребенок, а среди раненых - 22 несовершеннолетних.
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