Россияне ударили по дому под Харьковом: есть пострадавшие

Обстрел Харькова

Напомним, что вчера российские оккупанты устроили масштабную атаку на Харьков. Попадание фиксировали сразу на пяти локациях.

Оккупанты целенаправленно нанесли удар по густонаселенному жилому сектору Харькова. Россияне сбросили ФАБ-500 на Индустриальный, Слободской районы и центр города.

В настоящее время известно о более чем 90 пострадавших и шести погибших после обстрела Харькова. Среди погибших - 14-летний ребенок, а среди раненых - 22 несовершеннолетних.

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