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Росіяни вдарили по Білозерці під Херсоном: серед постраждалих діти

Фото: росіяни вдарили по Білозерці під Херсоном, серед постраждалих діти (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували селище Білозерка, що розташоване у Херсонському районі. Поранені люди, в тому числі діти.

Про це РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА, Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА

За даними ОВА, 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

"В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні", - зазначили у адміністрації.

Крім того, шпиталізували також 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, нині йому надають необхідну допомогу. 

Шестеро поранених

Пізніше стало відомо, що у Білозерці постраждали шестеро людей. Так, ще троє жінок постраждали через російський обстріл Білозерки, в момент удару вони перебували в будинку. 

"У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії", - розповіли в ОВА.

Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Вісім постраждалих

За даними на 14:40 до восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці. 

"Вибухові та черепно мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада "екстренки" доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу", - зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Російські війська останнім часом активізували обстріли Херсона і правобережжя Херсонської області.

Це пов'язано з тим, що, за інформацією РБК-Україна, росіяни вже ухвалили рішення про наступ на Херсон. Для цього вони хочуть задіяти до 4 тисяч штурмовиків.

Так, росіяни продовжують штурми островів у гирлі Дніпра, під Херсоном. Окупанти атакують острови Козацький і Великий Потьомкін.

Щодо Білозерівки, то росіяни постійно обстрілюють це село поряд з іншими населеними пунктами. Наприклад, у листопаді російські терористи масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Внаслідок ударів загинула людина.

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