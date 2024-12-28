Россияне ударили по Белозерке под Херсоном: среди пострадавших дети

Российские войска атаковали поселок Белозерка, расположенный в Херсонском районе. Ранены люди, в том числе дети.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА, Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерке. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них - двое детей", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.
По данным ОВА, 16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.
"У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой "скорой" доставили в больницу", - отметили в администрации.
Кроме того, госпитализировали также 21-летнего мужчину с осколочным ранением шеи, сейчас ему оказывают необходимую помощь.
Позже стало известно, что в Белозерке пострадали шесть человек. Так, еще трое женщин пострадали из-за российского обстрела Белозерки, в момент удара они находились в доме.
"У двух пострадавших, в возрасте 43 и 62 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии", - рассказали в ОВА
Еще одна местная жительница получила взрывную травму и осколочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.
По данным на 14:40 до восьми увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке.
"Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет. Бригада "экстренки" доставила их в больницу, где им оказывают необходимую помощь", - отметил глава ОВА Александр Прокудин.
Российские войска в последнее время активизировали обстрелы Херсона и правобережья Херсонской области.
Это связано с тем, что, по информации РБК-Украина, россияне уже приняли решение о наступлении на Херсон. Для этого они хотят задействовать до 4 тысяч штурмовиков.
Так, россияне продолжают штурмы островов в устье Днепра, под Херсоном. Оккупанты атакуют острова Казацкий и Большой Потемкин.
Что касается Белозеровки, то россияне постоянно обстреливают это село наряду с другими населенными пунктами. Например, в ноябре российские террористы массированно ударили по Белозерке Херсонской области. В результате ударов погиб человек.
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