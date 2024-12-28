Росіяни вдарили по Білозерці під Херсоном: серед постраждалих діти

Російські війська атакували селище Білозерка, що розташоване у Херсонському районі. Поранені люди, в тому числі діти.

Про це РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА, Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці. Нині відомо про трьох постраждалих. Серед них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

За даними ОВА, 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

"В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні", - зазначили у адміністрації.

Крім того, шпиталізували також 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, нині йому надають необхідну допомогу.

Шестеро поранених

Пізніше стало відомо, що у Білозерці постраждали шестеро людей. Так, ще троє жінок постраждали через російський обстріл Білозерки, в момент удару вони перебували в будинку.

"У двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії", - розповіли в ОВА.

Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Її доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Вісім постраждалих

За даними на 14:40 до восьми збільшилась кількість постраждалих через ворожий удар по Білозерці.

"Вибухові та черепно мозкові травми й контузії отримали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Бригада "екстренки" доправила їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу", - зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.