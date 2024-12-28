Россияне ударили по Белозерке под Херсоном: среди пострадавших дети

Российские войска атаковали поселок Белозерка, расположенный в Херсонском районе. Ранены люди, в том числе дети.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА, Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерке. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них - двое детей", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

По данным ОВА, 16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

"У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой "скорой" доставили в больницу", - отметили в администрации.

Кроме того, госпитализировали также 21-летнего мужчину с осколочным ранением шеи, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Шестеро раненых

Позже стало известно, что в Белозерке пострадали шесть человек. Так, еще трое женщин пострадали из-за российского обстрела Белозерки, в момент удара они находились в доме.

"У двух пострадавших, в возрасте 43 и 62 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии", - рассказали в ОВА

Еще одна местная жительница получила взрывную травму и осколочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Восемь пострадавших

По данным на 14:40 до восьми увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке.

"Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет. Бригада "экстренки" доставила их в больницу, где им оказывают необходимую помощь", - отметил глава ОВА Александр Прокудин.