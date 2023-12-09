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Росіяни вдарили по Бериславу безпілотником, є загиблий й поранений

Субота 09 грудня 2023 11:44
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Росіяни вдарили по Бериславу безпілотником, є загиблий й поранений Фото: росіяни вдарили по Бериславу безпілотником, є загиблий й поранений (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина", - пише Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, внаслідок атаки також є й постраждалий. Наразі йому надається медична допомога.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 8 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • будівлю об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Внаслідок атаки був поранений.

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