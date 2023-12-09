ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по Бериславу беспилотником, есть погибший и раненый

Суббота 09 декабря 2023 11:44
UA EN RU
Россияне ударили по Бериславу беспилотником, есть погибший и раненый Фото: россияне ударили по Бериславу беспилотником, есть погибший и раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате сброса взрывного предмета погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек", - пишет Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, в результате атаки также есть и пострадавший. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 8 декабря, российские террористы совершили против региона 62 обстрела. Всего было выпущено 318 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности 41 снаряд попал по Херсону.

Террористы попали в:

  • жилые кварталы населенных пунктов области;
  • здание объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

В результате атаки был ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Условия выполнены. Украина приняла еще четыре закона для вступления в ЕС: что нужно знать
Условия выполнены. Украина приняла еще четыре закона для вступления в ЕС: что нужно знать
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО