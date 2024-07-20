Росіяни вдарили по Барвінковому "Іскандером": є загиблі та поранені
20 липня російські війська вдарили по місту Барвінкове Харківської області ракетою "Іскандер". Загинули люди, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Загинули двоє чоловіків та три людини поранені", - розповів він.
За словами голови ОВА, місто окупанти атакували "Іскандером".
"Внаслідок обстрілу "Іскандер" по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі", - розповів про наслідки удару Синєгубов.
Обстріли Харківської області
Російські війська постійно атакують Харківську область, зокрема Харків, Куп'янський та Ізюмський райони. До останнього і належить Барвінкове.
Наприклад, 13 липня окупанти атакували село Буди, що в Харківському районі, ракетами. Тоді загинули двоє людей, ще 25 було поранено. А 19 липня росіяни вдарили по Чугуєву, постраждали 9 людей.
Нагадаємо, у квітні 2022 року загарбники обстріляли Барвінкове, через що загинули троє людей, у тому числі підліток.
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