Росіяни вдарили по Барвінковому "Іскандером": є загиблі та поранені

20 липня російські війська вдарили по місту Барвінкове Харківської області ракетою "Іскандер". Загинули люди, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілу "Іскандер" по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі", - розповів про наслідки удару Синєгубов.

"Загинули двоє чоловіків та три людини поранені", - розповів він.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно атакують Харківську область, зокрема Харків, Куп'янський та Ізюмський райони. До останнього і належить Барвінкове.

Наприклад, 13 липня окупанти атакували село Буди, що в Харківському районі, ракетами. Тоді загинули двоє людей, ще 25 було поранено. А 19 липня росіяни вдарили по Чугуєву, постраждали 9 людей.

Нагадаємо, у квітні 2022 року загарбники обстріляли Барвінкове, через що загинули троє людей, у тому числі підліток.

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