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Россияне ударили по Барвенково "Искандером": есть погибшие и раненые

Харьков, Суббота 20 июля 2024 11:00
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Россияне ударили по Барвенково "Искандером": есть погибшие и раненые Фото: РФ атаковала Барвенково ракетой "Искандер", есть жертвы (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

20 июля российские войска ударили по городу Барвенково Харьковской области ракетой "Искандер". Погибли люди, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Погибли два человека и три человека ранены", - рассказал он.

По словам главы ОВА, город оккупанты атаковали "Искандером".

"В результате обстрела "Искандер" по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили", - рассказал о последствиях удара Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют Харьковскую область, в частности Харьков, Купянский и Изюмский районы. К последнему и относится Барвенково.

Например, 13 июля оккупанты атаковали село Буды, что в Харьковском районе, ракетами. Тогда погибли два человека, еще 25 были ранены. А 19 июля россияне ударили по Чугуеву, пострадали 9 людей.

Напомним, в апреле 2022 года захватчики обстреляли Барвенково, из-за чего погибли трое людей, в том числе подросток.

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