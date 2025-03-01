Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: почалася пожежа

Ввечері, 1 березня, російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики", - йдеться у повідомленні.
Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО. Зазначимо, що місцеві канали пишуть, що удар було завдано дроном.
Глава ОВА уточнив, що станом на цю хвилину у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.
Наразі на місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.
Федоров підтвердив, що удар було завдано "Шахедом". Зокрема, через це було зруйновано дах житлового будинку та відбулося загоряння на площі 300 квадратних метрів.
У Запорізькій ОВА та ДСНС показали ще одні фото наслідків атаки РФ. Як уточнили надзвичайники, було врятовано дві людини після атаки росіян.
"Ввечері уламки ворожого БпЛА спричинили руйнування даху двоповерхового житлового будинку, що призвело до масштабної пожежі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Рятувальники на місці події врятували двох мешканців із зони небезпеки. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Наразі ліквідація наслідків продовжується, нею займаються рятувальники, поліція, медики, психологи ДСНС, а також волонтери Товариства Червоного Хреста.
"Всі служби працюють спільно, щоб допомогти людям подолати наслідки атаки", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що крім Запоріжжя, цього вечора було атаковано Одесу. Зокрема, через приліт балістичної ракети зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також відомо про двох постраждалих.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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