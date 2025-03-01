Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: почалася пожежа

"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Федоров повідомляв про роботу ППО. Зазначимо, що місцеві канали пишуть, що удар було завдано дроном.

Оновлено о 20:18

Глава ОВА уточнив, що станом на цю хвилину у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.

Наразі на місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Оновлено о 20:51

Федоров підтвердив, що удар було завдано "Шахедом". Зокрема, через це було зруйновано дах житлового будинку та відбулося загоряння на площі 300 квадратних метрів.

Оновлено о 21:17

У Запорізькій ОВА та ДСНС показали ще одні фото наслідків атаки РФ. Як уточнили надзвичайники, було врятовано дві людини після атаки росіян.

"Ввечері уламки ворожого БпЛА спричинили руйнування даху двоповерхового житлового будинку, що призвело до масштабної пожежі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Рятувальники на місці події врятували двох мешканців із зони небезпеки. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі ліквідація наслідків продовжується, нею займаються рятувальники, поліція, медики, психологи ДСНС, а також волонтери Товариства Червоного Хреста.

"Всі служби працюють спільно, щоб допомогти людям подолати наслідки атаки", - додали у ДСНС.