Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: начался пожар

Вечером, 1 марта, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики", - говорится в сообщении.
Перед этим Федоров сообщал о работе ПВО. Отметим, что местные каналы пишут, что удар был нанесен дроном.
Глава ОВА уточнил, что по состоянию на эту минуту у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по городу.
Сейчас на месте попадания дежурит бригада скорой помощи.
Напомним, что кроме Запорожье, этим вечером была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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