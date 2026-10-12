UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих

09:15 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: наслідки російського удару по багатоповерхівці у Харкові 13 жовтня (t.me/synegubov)

Російський дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Близько 8:39 Терехов повідомив про влучання російського ударного дрона в Київському районі міста.

Згодом мер підтвердив, що дрон поцілив в багатоповерховий житловий будинок. За його словами, верхні поверхи зазнали значних руйнувань.

Згодом, о 9:05, Терехов повідомив про наслідки атаки. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з сьомого по дев'ятий. Також на місці влучання виникла пожежа.

Станом на цей час було відомо про п'ятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Київському районі зафіксували ще одне влучання російського дрона.

"Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу", - зазначив він.

Станом на 09:44, за даними Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 11. Троє з них зазнали поранень, у решти - гостра реакція на стрес.

Також в місті зафіксували ще один удар російського дрона.

Безпілотник упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон.

За пів години Київський район Харкова спіткала нова атака. Ворожий безпілотник вдарив про ще одній багатоповерхівці.

Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня російська ракета влучила поблизу продовольчого магазину в передмісті Харкова. Загинули троє людей, зокрема 16-річний хлопець, ще 22 людини дістали поранення.

Раніше того ж дня росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Влучання зафіксували на території СТО в Немишлянському районі, загинула людина, ще 10 дістали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаХарківВійна Росії проти УкраїниДрони