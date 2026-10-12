Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих

Близько 8:39 Терехов повідомив про влучання російського ударного дрона в Київському районі міста.

Згодом мер підтвердив, що дрон поцілив в багатоповерховий житловий будинок. За його словами, верхні поверхи зазнали значних руйнувань.

Згодом, о 9:05, Терехов повідомив про наслідки атаки. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з сьомого по дев'ятий. Також на місці влучання виникла пожежа.

Станом на цей час було відомо про п'ятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Київському районі зафіксували ще одне влучання російського дрона.

"Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу", - зазначив він.

Станом на 09:44, за даними Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 11. Троє з них зазнали поранень, у решти - гостра реакція на стрес.

Також в місті зафіксували ще один удар російського дрона.

Безпілотник упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон.

За пів години Київський район Харкова спіткала нова атака. Ворожий безпілотник вдарив про ще одній багатоповерхівці.

Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина.