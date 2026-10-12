Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть раненые

Около 8:39 Терехов сообщил о попадании российского ударного дрона в Киевском районе города.

Впоследствии мэр подтвердил, что дрон попал в многоэтажный жилой дом. По его словам, верхние этажи получили значительные разрушения.

Впоследствии, в 9:05, Терехов сообщил о последствиях атаки. В одном из подъездов разрушены этажи с седьмого до девятого. Также на месте попадания возник пожар.

По состоянию на это время было известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе зафиксировали еще одно попадание российского дрона.

"Враг попал в здание спортивного заведения", - отметил он.