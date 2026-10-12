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Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть раненые

09:15 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)

Российский дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, пятеро пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Около 8:39 Терехов сообщил о попадании российского ударного дрона в Киевском районе города.

Впоследствии мэр подтвердил, что дрон попал в многоэтажный жилой дом. По его словам, верхние этажи получили значительные разрушения.

Впоследствии, в 9:05, Терехов сообщил о последствиях атаки. В одном из подъездов разрушены этажи с седьмого до девятого. Также на месте попадания возник пожар.

По состоянию на это время было известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе зафиксировали еще одно попадание российского дрона.

"Враг попал в здание спортивного заведения", - отметил он.

Напомним, вечером 11 октября российская ракета попала вблизи продовольственного магазина в пригороде Харькова. Погибли три человека, в том числе 16-летний парень, еще 22 человека получили ранения.

Ранее в тот же день россияне атаковали город управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали на территории СТО в Немышлянском районе, погиб человек, еще 10 получили ранения.

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