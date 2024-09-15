Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування, понад 20 постраждалих

Нічний обстріл Харкова

Варто зазначити, що Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами через близькість до російського кордону.

В ніч на 15 вересня окупанти завдали удару по Харкову. Росіяни влучили на територію лікарні у Київському районі.

Також ввечері 14 вересня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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