UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування, понад 20 постраждалих

Фото: окупанти вдарили по Харкову (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у неділю, 15 вересня, атакували Харків. Загарбники вдарили по багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Вибухи у Харкові пролунали після 15:00. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу та пуски російської авіацією керованих авіаційних бомб у Харківській області. Згодом місцева влада підтвердила удар по Харкову.

"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав мер міста.

Голова Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що удар був Немишлянському району, пошкоджена цивільна інфраструктура. За словами Синєгубова, станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

Кількість постраждалих зростає

Голова Харківської ОВА повідомив, що станом на 15:50 кількість постраждалих зросла до 25 осіб. З них - троє дітей.

Оновлено о 16:05. За словами мера Харкова, кількість постраждалих збільшилася до 28.

Нічний обстріл Харкова

Варто зазначити, що Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами через близькість до російського кордону.

В ніч на 15 вересня окупанти завдали удару по Харкову. Росіяни влучили на територію лікарні у Київському районі.

Також ввечері 14 вересня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України