Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: есть разрушения, более 20 пострадавших

Взрывы в Харькове раздались после 15:00. Местные жители сообщали о серии взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе и пусках российской авиацией управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Позже местные власти подтвердили удар по Харькову.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии", - написал мэр города.

Глава Харьковской ОВА Синегубов уточнил, что удар был Немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура. По словам Синегубова, по состоянию на 15:35 известно о трех раненых.

Число пострадавших растет

Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на 15:50 количество пострадавших возросло до 25 человек. Из них - трое детей.

Обновлено в 16:05. По словам мэра Харькова, количество пострадавших увеличилось до 28.