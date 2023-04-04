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Росіяни вдарили авіацією по Чернігівській області, горить приватний будинок

Фото: росіяни вдарили авіацією по Чернігівській області, горить приватний будинок (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали авіаудару по селу Печенюги Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди", - пише пресслужба.

Зазначається, що удар завдали два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі скинули на населений пункт дві бомби.

"Про потерпілих інформації поки не надходило", - пише оперативне командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти сьогодні також обстріляли прикордоння Чернігівської області. Унаслідок обстрілу зафіксовано 22 "прильоти".

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