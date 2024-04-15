Росіяни вдарили авіабомбою по закладу освіти в Харківській області, є загиблі

Внаслідок удару, як розповів Синєгубов, загинули двоє людей. Водночас кількість поранених наразі встановлюється. Усі жертви - цивільні.

"Влучання було в заклад освіти.Інформація оновлюється", - додав він.

Ситуація в Харківській області

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення Росії до України.

Як розповідав голова ОВА, протягом минулої доби, 14 квітня, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

У ніч на 14 квітня росіяни вдарили по Харкову "Шахедами". Ціллю окупантів була критична інфраструктура. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що вночі росіяни випустили по Харківській області 10 дронів-камікадзе, їх всі збили.