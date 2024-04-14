ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харків знову атакували "Шахеди": за ніч в області збили 10 дронів

Харків, Неділя 14 квітня 2024 08:47
UA EN RU
Харків знову атакували "Шахеди": за ніч в області збили 10 дронів Фото: Харків атакували "Шахеди" в ніч на 14 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Харків в ніч на 14 квітня атакували ворожі дрони-камікадзе. У Харківській області за ніч збили 10 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Як зазначила місцева влада, після опівночі ворог вчергове атакував Харків безпілотниками. Ціллю росіян була критична інфраструктура.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Пуски були з Курської області. Також окупанти випустили чотири зенітні ракети С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області.

Усі 10 "Шахедів" збили у Харківської області.

Нагадаємо, вночі у Харкові лунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що місто знову атакують. Також на тлі вибухів у частині Харкова зникло світло.

Харків під обстрілами

Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла. Мер Ігор Терехов повідомив, що російські війська обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський