ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили артиллерией по центру Берислава, есть пострадавший

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 17:22
Россияне ударили артиллерией по центру Берислава, есть пострадавший Фото: россияне ударили артиллерией по центру Берислава, пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили артиллерией по центру Берислава Херсонской области. Один человек получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Как пишет Литвинов, в результате обстрела было повреждено здание магазина.

"К сожалению, один человек получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу", - добавляет глава РГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты вчера обстреляли Донецкую область в результате чего погибли 4 человека.

Также сегодня было зафиксировано 3 прилета, вероятно из ствольной артиллерии, по границе Сумской области. Никто из гражданских не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область Российская Федерация
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине