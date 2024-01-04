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Росіяни вдарили артилерією по Миколаївській області: частина регіону без світла

Фото: частина Миколаївської області знеструмлена 4 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 4 січня вдарили з артилерії по Миколаївській області. Внаслідок атаки частина області без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram та Миколаївобленерго.

Близько 6:46 росіяни завдали артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок цього сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Також о 7:33 окупанти ще вдарили з артилерії по Очакову.

Відомо, що після артобстрілу виникла аварія. Було знеструмлено Миколаївський, Очаківський та Березанський райони Миколаївської області.

Енергетики вже працюють над відновленням світла. Зазначається, що у Миколаївському районі вже починають відновлювати електроенергію. Інші споживачі поки знеструмлені.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Також під час масової атаки у Миколаївській області збили ворожі дрони-камікадзе. У Миколаєві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.

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Миколаївська областьвідключеня світлаЕлектроенергіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України