Росіяни вдарили артилерією по Миколаївській області: частина регіону без світла

Близько 6:46 росіяни завдали артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок цього сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Також о 7:33 окупанти ще вдарили з артилерії по Очакову.

Відомо, що після артобстрілу виникла аварія. Було знеструмлено Миколаївський, Очаківський та Березанський райони Миколаївської області.

Енергетики вже працюють над відновленням світла. Зазначається, що у Миколаївському районі вже починають відновлювати електроенергію. Інші споживачі поки знеструмлені.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Також під час масової атаки у Миколаївській області збили ворожі дрони-камікадзе. У Миколаєві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа.