Россияне ударили артиллерией по Николаевской области: часть региона без света

Около 6:46 россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. В результате произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также в 7:33 оккупанты еще ударили из артиллерии по Очакову.

Известно, что после артобстрела произошла авария. Были обесточены Николаевский, Очаковский и Березанский районы Николаевской области.

Энергетики уже работают над восстановлением света. В Николаевском районе уже начинают восстанавливать электроэнергию. Остальные потребители пока обесточены.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.

Также во время массовой атаки в Николаевской области сбили вражеские дроны-камикадзе. В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.