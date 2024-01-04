RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили артиллерией по Николаевской области: часть региона без света

Фото: часть Николаевской области обесточена 4 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 4 января ударили из артиллерии по Николаевской области. В результате атаки часть области без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram и Николаевоблэнерго.

Около 6:46 россияне нанесли артиллерийские удары по Очакову. В результате произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также в 7:33 оккупанты еще ударили из артиллерии по Очакову.

Известно, что после артобстрела произошла авария. Были обесточены Николаевский, Очаковский и Березанский районы Николаевской области.

Энергетики уже работают над восстановлением света. В Николаевском районе уже начинают восстанавливать электроэнергию. Остальные потребители пока обесточены.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков.

Также во время массовой атаки в Николаевской области сбили вражеские дроны-камикадзе. В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьвідключеня світлаЭлектроэнергияВойна в УкраинеВойна России против Украины