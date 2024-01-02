РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: у Миколаєві через уламки виникла пожежа
Російські війська вночі 2 січня атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, однак у Миколаєві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа в гаражах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
"Нічна ворожа дронова атака на півдні була відпрацьована максимально результативно. З вечора росіяни двома хвилями запускали дрони з паузою в понад три години", - йдеться в повідомленні.
Перша хвиля тривала близько години, друга - п'ять годин поспіль.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотників типу Shahed-131/136:
- 3 - у Миколаївській області;
- 2 - у Дніпропетровській;
- 1 - у Херсонській.
У Миколаєві уламки збитого БПЛА спричинили пожежу гаражів, яку рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати. Постраждалих немає.
Фото: наслідки атаки РФ (t.me/SJTF_Odes)
Атака РФ по Україні 2 січня
Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.
Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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