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РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: у Миколаєві через уламки виникла пожежа

Україна, Вівторок 02 січня 2024 09:05
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РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: у Миколаєві через уламки виникла пожежа Фото: у Миколаєві через падіння уламків дрона виникла пожежа (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 2 січня атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, однак у Миколаєві через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа в гаражах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Нічна ворожа дронова атака на півдні була відпрацьована максимально результативно. З вечора росіяни двома хвилями запускали дрони з паузою в понад три години", - йдеться в повідомленні.

Перша хвиля тривала близько години, друга - п'ять годин поспіль.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотників типу Shahed-131/136:

  • 3 - у Миколаївській області;
  • 2 - у Дніпропетровській;
  • 1 - у Херсонській.

У Миколаєві уламки збитого БПЛА спричинили пожежу гаражів, яку рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати. Постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки РФ (t.me/SJTF_Odes)

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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