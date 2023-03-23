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Росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав

Фото: росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, вчора 22 березня, вдарили по працівниках Харківського високовольтного району електричних мереж в місті Вовчанськ з артилерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.

Зазначається, що енергетики виконували плановий ремонт під час якого росіяни почали бити з артилерії. На щастя, вони встигли сховатись.

"Ми вважаємо, що російські війська цілили саме по ремонтній бригаді, адже обстріл почався тоді, коли ми розпочали роботу. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить усе, щоб не дати нам це зробити", - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Олександр Ганус.

Ніхто з енергетиків, а також техніка - не постраждали. Світла на території Вовчанську й у прилеглих селах немає вже близько місяця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вдарили вночі по центру Херсона. Влучили по одній з лікарень міста.

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