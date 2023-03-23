Росіяни вдарили артилерією по енергетиках в Харківській області, ніхто не постраждав

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today .

Зазначається, що енергетики виконували плановий ремонт під час якого росіяни почали бити з артилерії. На щастя, вони встигли сховатись.

"Ми вважаємо, що російські війська цілили саме по ремонтній бригаді, адже обстріл почався тоді, коли ми розпочали роботу. Тут 6 км до кордону, і нам потрібно відновити високовольтну лінію 110 кВ, яка живить частину Вовчанської громади. Ворог робить усе, щоб не дати нам це зробити", - розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Олександр Ганус.

Ніхто з енергетиків, а також техніка - не постраждали. Світла на території Вовчанську й у прилеглих селах немає вже близько місяця.