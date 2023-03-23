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Россияне ударили артиллерией по энергетикам в Харьковской области, никто не пострадал

Фото: россияне ударили артиллерией по энергетикам в Харьковской области, никто не пострадал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, вчера 22 марта, ударили по работникам Харьковского высоковольтного района электрических сетей в городе Волчанск из артиллерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание KHARKIV Today.

Отмечается, что энергетики выполняли плановый ремонт, во время которого россияне начали бить с артиллерии. К счастью, бригада успела укрыться.

"Мы считаем, что российские войска целили именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км до границы, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской общины. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать", - рассказал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус.

Никто из энергетиков, а также техника - не пострадали. Света на территории Волчанска и в близлежащих селах нет уже около месяца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ударили ночью по центру Херсона. Попали по одной из больниц города.

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